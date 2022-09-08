إستحداث عيادات لطب الأسرة في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الاخباري- استكمالا لرسالة ورؤية الخدمات الطبية الملكية في تقديم خدمة طبية متكاملة تم إستحداث عيادات مختصه بطب الأسرة في جميع المراكز والمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية حيث يعد تخصص طب الأسرة الواجهة الأساسية لأي نظام صحي.

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وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات ان الغاية من استحداث هذه العيادات يكمن في تحسين صحة الفرد والمجتمع لان طبيب الأسرة ينظر للمريض نظرة شامله من الناحية الصحية و النفسية والاجتماعية.



وأضاف العميد الطبيب زريقات ان الرعاية الصحية الاولية تشكل حجر الأساس وخط الدفاع الاولي لاي نظام صحي مما يميزه عن بقية التخصصات وهي العلامة الفريدة الممتدة مع الأفراد والأسرة من مختلف الاعمار .



وقالت رئيس دائرة طب الأسرة والطوارئ والطيران العميد الطبيبة خنساء ابو غنمي ان أطباء الأسرة يقدمون مجموعة من خدمات الرعاية الطبية الخاصة بالحالات الحادة والمزمنة والوقائية.

بالإضافة إلى تقديم الرعاية الوقائية، وذلك عن طريق الاكتشاف المبكر للأمراض، وعوامل الخطورة المؤدية إليها، وتقديم التدخلات المناسبة في الوقت المناسب و ايضا تقديم الرعاية العلاجية، والمتابعة المستمرة للأمراض الشائعة والمزمنة.و يتم التنسيق، والإحالة، والمتابعة مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية، أو جراحية متقدمة غير متوفرة بالعيادة.



واشارات العميد الطبيبة ابو غنمي الى ان عيادات طب الاسرة تقديم الرعاية الصحية الأساسية للأمهات أثناء فترة الحمل، ويشمل المتابعة، والفحوصات الدورية، وتعزيز التغذية الصحية، وغيرها و تقديم الرعاية الصحية الأساسية للأطفال؛ مما يسهم في دعم النمو السليم، ويشمل التطعيمات الأساسية، ومتابعة التغذية، وغيرها.

