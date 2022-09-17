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السبت، 17-09-2022 03:53 م

إشهار حزب إرادة بحضور مؤسسيه وشخصيات وطنية

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الوكيل الإخباري- نظم حزب إرادة حفل إشهاره، بحضور مؤسسيه من المحافظات كافة وشخصيات وطنية.

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ويأتي الحفل بعد موافقة الهيئة المستقلة للانتخاب على طلب التأسيس كأول حزب يتم الموافقة على طلبه، وفقًا لقانون الأحزاب الجديد رقم 7 لسنة 2022.


واشتمل الحفل على كلمات لعدد من المؤسسين تضمنت فكرة وطريقة التأسيس، إضافة إلى جولات الاستقطاب التي نفذها الحزب على المحافظات كافة.


وتناولت الكلمات تجربة متحدثيها عن انضمامهم للحزب وقناعتهم بمبادئه وثوابته التي تنطلق من الثوابت الأردنية.


وتضمن الحفل عرضا لعدد من الفيديوهات عن الحزب وإطلاق موقعه الإلكتروني وأغنية خاصة به.


الحزب "ما زال تحت التأسيس"، إذ ينتظر أن يعقد مؤتمره التأسيسي الأول في غضون الشهرين المقبلين.


 




 

 


 

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