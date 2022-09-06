المستقلة للانتخاب : الموافقة على طلب دمج حزبين في حزب الميثاق الوطني

الوكيل الإخباري - قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الموافقة على طلب دمج حزبي ( الوفاء الوطني) و ( العون الوطني) في ( حزب الميثاق الوطني )، وذلك بعد دراسة الطلب والمرفقات والوثائق المعززة للشروط الواجب توافرها لغايات الاندماج، باعتبار إجراءات الاندماج صحيحة ومنسجمة مع إجراءات الاندماج المنصوص عليها في القانون.

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وأكدت الهيئة أنه بناءً على ذلك يعتبر حزب الميثاق الوطني هو الخلف القانوني والواقعي لحزبيّ (العون الوطني و الوفاء الوطني) وتؤول اليه جميع الحقوق العائدة لهما ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون، باعتبار حزبي العون والوفاء الوطني منحلين حكماً.



كما أعلنت الهيئة أنه يتوجب على حزب الميثاق الوطني تصويب أوضاعه وفقاً لأحكام القانون قبل تاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣

