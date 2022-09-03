فتح باب الترشح لانتخابات غرف الصناعة بعد أسبوعين

الوكيل الاخباري -

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تفتح الهيئة المستقلة للانتخاب باب الترشح لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة و انتخابات ممثلي القطاعات الصناعية يوم الرابع عشر من الشهر الحالي ويستمر لمدة 14 يوما.وحددت الهيئة موعد الاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة و انتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، يوم السبت الموافق 29/10/2022.وقالت الهيئة، :إن نشر جداول الناخبين والاعتراض عليها سيكون بحسب الأرقام الأولية يوم الثامن عشر من الشهر الحالي ولمدة ثلاثة أيام.وأوضحت الهيئة أن جداول الصناعيين الذي يحق لهم المشاركة بالانتخابات والاقتراع ما تزال قيد التدقيق؛ إذ سيتم اعتماد الأرقام النهائية يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي.وكانت الهيئة أوصت بحل مجالس الغرف قبل موعد إجراء الانتخابات لضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد، وهذه من متطلبات المعايير الدولية عند إجراء الانتخابات، إلا أن قرار حل مجالس الغرف هو من صلاحيات الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، وفق الأنظمة السارية.