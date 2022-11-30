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الأربعاء، 30-11-2022 11:11 ص

إشهار كتاب "زوايا الخمسين" للغزوي

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الوكيل الإخباري - شهر الكاتب رمزي الغزوي كتابه "زوايا الخمسين"، مساء أمس الثلاثاء في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، وسط حضور جمع من المهتمين.اضافة اعلان


والكتاب الذي يقع في 192 صفحة من القطع المتوسط، يضم باقة منتخبة من مقالاته المنشورة في هذا العام.
وفي مداخلتها، قالت الصحفية فلحة بريزات إن مقالات الغزوي لن تخمدها رياح السنين، وأن روحها ستبقى مشتعلة، بوصفها موقفا صلبا لا يحتمل اللبس أو القسمة أو التأويل، في تكريس واضح لمصداقية الكاتب.

وأضافت "أبحر الغزوي في الهم الأردني متنقلا بين السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بخفة عارف، فراح يصوغ رؤاه ومعالجاته بانسيابية تستند إلى المعلومة لا غيرها، وهذا ما يحتاجه الناس، ويسهم في تشكيل قناعاتهم".

وقال الصحفي مصطفى أبو لبدة: "في محاولة استقراء الجين الثقافي الذي تسلسل منه الغزوي، فهو صاحب موسوعة الزهرة، وهي مجازفة مشروعة قابلة للبحث، أن تقرأ في عناوين وأعمال الغزوي، ذلك الجين الجبلي الصخري الهين الذي يتقلب فيه ما يعرف بالمناخ الاستبسي، ينداح لاحقا إلى بقية الأقاليم الأربعة التي تتشكل منها طبوغرافيا البلد".

 




 

 


 

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