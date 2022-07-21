إصابة 7 أشخاص بحادث سير في الطفيلة

الوكيل الاخباري - أصيب سبعة أشخاص اليوم الخميس، جراء حادث تصادم حافلة ركاب متوسطة مع اربع مركبات على الإشارة الضوئية (مثلث التموين)، بمحافظة الطفيلة .



ووفق مصدر بمديرية دفاع مدني محافظة الطفيلة، فقد هرعت كوادر الإسعاف والانقاذ إلى مكان الحادث ، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري ووصفت حالتهم الصحية بين البسيطة والمتوسطة، فيما عملت كوادر السير في شرطة الطفيلة على تنظيم حركة السير وإدامتها .

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