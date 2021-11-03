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الأربعاء، 03-11-2021 12:55 م

إصدار أول تأشيرة لمعتمر أردني براً وكشف تفاصيل شروط العمرة

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الوكيل الإخباري-خاص-كشف الناطق الإعلامي باسم شركات الحج والعمرة كمال أبو ذياب عن إصدار أول تأشيرة لمعتمر أردني "براً".

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وتوقع أبو ذياب في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء انطلاق اول رحلة عمرة براً خلال ايام ، مشيراً الى ان تأشيرات العمرة برا بدأت بالصدور تباعاً منذ يوم امس الثلاثاء .


واوضح ابو ذياب أن السلطات السعودية سمحت بكامل الطاقة الاستيعابية للطائرات للمعتمرين بنسبة 100% ، متوقعاً ان يسري ذات القرار على السعة المقعدية للحافلات .


وأوضح أن الغرف الفندقية للمعتمرين سيتم حصرها بالغرف الثنائية فقط.


وحول نوع المطعوم المشترط لدخول المملكة العربية السعودية أكد أبو ذياب أن السعودية تشترط 4 أنواع للمطاعيم وهي فايزر- استرازينيكا- جونسون-موديرنا، أما الحاصلين على مطعوم سينوفارم سيحتاجون جرعة ثالثة معززة من إحد المطاعيم الأخرى.

 




 

 


 

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