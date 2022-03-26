إطلاق التوقيع الإلكتروني للأردنيين مطلع نيسان المقبل

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة أن التوقيع الإلكتروني عبر تطبيق سند المحدث سيتم إطلاقه مطلع شهر نيسان المقبل .

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وأضاف الهناندة اليوم السبت لـ "الوكيل الإخباري" أن تفعيل التوقيع الإلكتروني يُمكن المواطن من توقيع الوثائق الرقمية ومن ثم إرسالها للآخرين عبر تطبيق سند .



وتابع " أن الحكومة ستعتمد التوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق سند في المعاملات الإلكترونية".



وكانت الوزارة أطلقت مطلع العام الحالي نسخة محدثة من تطبيق سند الحكومي حيث تشمل النسخة الجديدة من التطبيق على عدد من المزايا التي تسهل رحلة المستخدم عند التسجيل والتعامل مع الخدمات الحكومية الإلكترونية ليكون المنصة المركزية للخدمات الحكومية لإنجاز العديد من الخدمات الحكومية الرقمية في أي وقت ومن أي مكان.

