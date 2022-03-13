هل تعتمد السعودية الهوية الصحية لإثبات تحصين المعتمر من كورونا ؟

الوكيل الإخباري - تساءل مواطنون إذا ما كان من اللازم تسجيل بيانات تؤكد "تحصين المُعتمر" من فيروس كورونا، للقادمين من خارج السعودية خلال شهر رمضان المبارك.

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وطالب المواطنون عبر " الوكيل الإخباري" توضيحاً من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حول اعتمادية "الهوية الصحية" الصادرة من خلال "تطبيق سند" للسلطات السعودية من أجل السماح بأداء العمرة.



مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الاوقاف المهندس مجدي البطوش، أوضح إن السلطات السعودية أكدت على ضرورة تلقي جرعتي اللقاح اضافة الى الجرعة المعززة لإصدار تاشيرة العمرة وأداء المناسك.



وبين البطوش لـ " الوكيل الإخباري" أن الشهادة الصحية التي تُصدر من خلال تطبيق سند معتمدة من قبل السلطات السعودية، وتعتبر وثيقة تؤكد على أن المعتمر مُحصن من الفيروس.



وكان قد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الحد الأدنى للأطفال لإصدار تصاريح العمرة في الحرم المكي والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي هو 5 سنوات وذلك للتنظيم وفق الطاقة الاستيعابية.



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