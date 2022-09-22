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الخميس، 22-09-2022 01:10 م

إطلاق الدفعة الرابعة من تحديات المسرّعات الحكوميّة

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الوكيل الإخباري - رعى وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف التل، الخميس في دار رئاسة الوزراء، حفل إنجاز الدفعة الثالثة من تحديات المسرعات الحكومية، وإطلاق الدفعة الرابعة منها.

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وأكد التل أن إنجاز التحديات يعد جزءا من جهود الحكومة في مجال تسريع الإجراءات، وإزالة العوائق التي تعترض طريق العمل والإنجاز، كما يتسق مع خارطة طريق تحديث القطاع العام من حيث تحسين واقع الخدمات، وتسهيل الإجراءات على المواطنين.


وشملت الدفعة الثالثة أربعة تحديات رئيسة، عملت فرق المسرعات الحكومية على وضع حلول مبتكرة وفعالة لها؛ حيث بدئ بتفعيل إنفاذ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، وتوفير السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزامات بنك تنمية المدن والقرى، والربط الإلكتروني بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الإدارة المحلية للاستعلام عن المواقع الراديوية المرخصة، وأتمتة عمليات القبض في الهيئة.


كما أعلن التل خلال الحفل الذي حضره وزير البيئة معاوية الردايدة، عن إطلاق الدفعة الرابعة من تحديات المسرعات الحكومية والتي ستعمل الفرق المختصة فيها على 3 تحديات رئيسة، وهي تبني سياسة شراء موحدة لجميع منتجات الأمن السيبراني في الجهاز الحكومي، وقيام الوزارات الناظمة لقطاعات النمو الأخضر بتنفيذ خطط النمو الأخضر للأعوام (2021- 2025)، وإنشاء منصة إلكترونية لمواءمة مخرجات التعلم في مؤسسات التعليم العالي الأردنية مع متطلبات سوق العمل الأردني.

 




 

 


 

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