الأربعاء 26-04-2023
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الأربعاء، 26-04-2023 11:09 م

إطلاق برنامج تدريبي في أساسيات البرمجة بـ"شابات عجلون"

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الوكيل الاخباري - أطلق مركز شباب عجلون النموذجي من خلال وزارة الشباب، اليوم الأربعاء، برنامجا تدريبيا في أساسيات البرمجة باستخدام لغة بايثون، الممول من البنك الدولي.

وقال المدرب من مركز الرواد للتدريب، ليث الصمادي، إن التدريب يأتي ضمن مشروع تقديم الخدمات الاجتماعية للشباب الأكثر تأثرا وطرح نموذج طلب المنحة (طريقي + ) استجابةً لاحتياجات المجتمع المحلي؛ بهدف تعزيز فرص الشباب في الوصول إلى سوق العمل.

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