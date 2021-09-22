الأربعاء 22-09-2021
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الأربعاء، 22-09-2021 04:20 م

إطلاق جائزة مؤسسة الحسين للسرطان للإعلاميين لعام 2021

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الوكيل الاخباري - برعاية سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، أطلقت المؤسسة (جائزة مؤسسة الحسين للسرطان للإعلاميين لعام 2021 ) في مجالي مكافحة التدخين والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، أنه بدأ استقبال الأعمال للمشاركة في المسابقة من خلال الموقع الالكتروني www.ja.khcf.jo، اعتبارا من اليوم ولغاية موعد أقصاه الأول من كانون الأول المقبل.

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