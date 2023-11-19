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الأحد، 19-11-2023 10:09 م

إطلاق مبادرة "كلنا معك" للطلبة ذوي الإعاقة باليرموك

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الوكيل الإخباري - أطلقت عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك بالتعاون مع مديرية شباب اربد، اليوم الأحد، مبادرة "كلنا معك" الموجهة للطلبة ذوي الإعاقة.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد خلال حضوره إطلاق المبادرة، إن ذوي الإعاقة فئة فاعلة ومنتجة تسهم كغيرها من فئات المجتمع في بناء مستقبل الأردن، وأنها كانت على الدوام محط اهتمام ورعاية القيادة الهاشمية.


وأعرب عن اعتزاز اليرموك بطلبتها من ذوي الإعاقة، أصحاب العزيمة والإرادة، مؤكدا أن وصول كل منهم لمرحلة الدراسة الجامعية قصة نجاح تستحق الثناء والتقدير.


وأشار إلى أن الجامعة تسخر إمكاناتها كافة لدمج طلبتها من ذوي الإعاقة في المجتمع الجامعي، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات المعنية على تقديم كل دعم ممكن لهم لتحقيق طموحهم وتطلعاتهم.


بدورها، قالت مديرة المبادرة، خيلاء بني هاني، إن المبادرة تهدف الى تسليط الاهتمام بالأشخاص من ذوي الإعاقة ومد يد العون لهم لتمكينهم من الانخراط في المجتمع وتحقيق مستقبلهم.


وقدم طلبة من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية تجاربهم التي مثلت قصص نجاح من الطفولة وصولا إلى مقاعد الدراسة الجامعية.


يشار إلى أن 200 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في جامعة اليرموك، ويتولى قسم رعاية الطلبة ذوي الإعاقة في دائرة الرعاية الطلابية في عمادة شؤون الطلبة متابعتهم وتقديم الخدمات التي يحتاجونه.

 




 

 


 

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