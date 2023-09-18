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الإثنين، 18-09-2023 04:34 م

إطلاق مبادرة "لمدرستي أنتمي" في مدارس الطفيلة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أطلقت مديريات التربية والتعليم في قصبة الطفيلة ولواءي بصيرا والحسا، بالتعاون مع وزارة البيئة، مبادرة (لمدرستي أنتمي)، لتحسين البيئة التعليمية في مدارس الطفيلة، والتعامل مع التحديات التي تواجهها والسلوكيات المرتبطة بها في المدارس، للارتقاء بها.

وبين مدير التربية والتعليم في قصبة الطفيلة الدكتور سالم الرفوع، أن المبادرة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، جاءت بهدف رفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسية والبيت والمجتمع؛ لتربية جيل واعٍ بأهمية البيئة وانعكاساتها الصحية والنفسية والاقتصادية.

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