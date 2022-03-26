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السبت، 26-03-2022 04:26 م

إطلاق مشروع "روبوت المملكة" للذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - اطلق البرنامج الوطني "ابناء المملكة"، اليوم السبت، مشروعا تدريبيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بعنوان "روبوت المملكة".

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ويهدف المشروع إلى تشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال، إضافة الى توجيه الشباب نحو الريادة والابتكار، والاستثمار في طاقاتهم.


وعقدت أول ورشة عمل ضمن مشروع "روبوت المملكة" اليوم السبت، بمشاركة عدد من الطلبة، حيث سيتم إنشاء مركز ريادي خاص بالذكاء الاصطناعي ضمن المشروع.


وقال مدير البرنامج الوطني، أشرف الكيلاني، إن إطلاق مشروع "روبوت المملكة"، يأتي ضمن استراتيجية عمل برنامج أبناء المملكة في التوسع بتنفيذ برامج ومشاريع نوعية و هادفة يستفيد منها أكبر عدد من الشباب .


من جهته، تحدث مدير المشروع الدكتور حمزة مبيضين، عن أهمية المشروع في سبيل أن يكتسب الطلبة مهارات التكنولوجيا الحديثة ومواكبتها، بحيث تعمل على تطبيق مفاهيم التعلم القائم على تنفيذ المشاريع والتعلم على تصميم وبرمجة الروبوتات لمواجهة المهام وحل المشكلات.


يذكر أنه سيتم تعميم المشروع على مختلف محافظات المملكة، وسيشمل على عقد أندية صيفية في هذا المجال لنشر ثقافة ومفهوم الذكاء الاصطناعي بين مختلف شرائح المجتمع.

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