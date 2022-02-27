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الأحد، 27-02-2022 09:09 م

الأمن يضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزة تجار ومروجين خلال حملات أمنية في عمّان وإربد - صور

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة مكافحة المخدرات تعاملت خلال الأيام الماضية مع ثلاث قضايا نوعية للاتجار وترويج المواد المخدرة داخل المملكة، خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها الإدارة ضمن جهودها لمواجهة كافة الأنشطة المرتبطة بالاتجار وترويج وتهريب المواد المخدرة.اضافة اعلان


ففي القضية الأولى وبعد جمع المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بالاتجار وترويج المواد المخدرة في إحدى مناطق شرق عمان فقد تمت مداهمته والقاء القبض عليه، وضُبط بحوزته 34 كفاً من مادة الحشيش المخدرة إضافة الى 4 آلاف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة وقطع مختلفة الأحجام من مادة الحشيش مجهزات للبيع كما تم ضبط كميات من مادتي الكوكائين والكريستال المخدر وسلاح ناري.

وفي القضية الثانية في احدى مناطق جنوب عمان فقد ألقي القبض على احد تجار ومروجي المواد المخدرة متلبسا وضبط بحوزته ٣٠ كيس من مادة الحشيش المخدرة المعدة البيع ومجموعة من حبوب الكبتاغون.

وفي القضية الثالثة بمحافظة إربد، فقد تمت متابعة المعلومات التي وردت حول حيازة مجموعة من الأشخاص لكميات كبيرة من مادة الحشيش و الكريستال المخدرة، والعمل على الاتجار بها وترويجها داخل المملكة، حيث تم تتبع المعلومات والأشخاص المشتبه بهم وجرى بعد التأكد من المعلومات ومداهمتهم من فريق إدارة مكافحة المخدرات الخاص إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص وضبط بحوزتهم مجموعة من المواد المخدرة المعدة لغايات الترويج.

وشدد الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أن إدارة مكافحة المخدرات مستمرة بحملاتها الأمنية على أوكار تجار ومروجي المواد المخدرة على امتداد المملكة.

 




 




 

 


 

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