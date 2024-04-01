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الإثنين، 01-04-2024 11:09 ص

إطلاق مشروع صيانة طريق إربد بدءا من مثلث النعيمة وحتى منطقة الحصن

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الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان عن بدء اعمال مشروع صيانة لطريق إربد، في المنطقة الممتدة من مثلث النعيمة وحتى منطقة الحصن.

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وستنفذ الوزارة أعمال صيانة للخلطات الاسفلتية القائمة على الطريق بما يتضمن اعمال كشط الخلطة الاسفلتية القائمة ومعالجة التشققات حيثما لزم وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة لاجزاء من الطريق.


وستبدأ الوزارة اعتبارا من مساء الثلاثاء بتعزيز عناصر السلامة المرورية ووضع اللوحات التحذيرية والارشادية في مناطق العمل الذي سيتم تقسيمه الى مراحل عدة بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية.


وأوضحت الوزارة  أنه سيتم بالتعاون مع كوادر الأمن العام تحويل حركة السير جزئياً في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ اعمال الكشط والخلطات الاسفلتية.


وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.

 




 

 


 

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