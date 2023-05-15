إطلاق مشروع لتعزيز الأمن الغذائي وسبل عيش المجتمعات الريفية الهشة في الأردن

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أطلقت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، الاثنين، مشروعا لتعزيز الأمن الغذائي وسبل عيش المجتمعات الريفية الهشة في الأردن من خلال مشروع "تعزيز صمود مجتمعات النساء الريفيات من خلال المنتجات الحُرجية"، بتمويل من المنظمة.جاء ذلك خلال ورشة تعريفية عقدتها المنظمة، لإطلاع شركائها على تفاصيل المشروع الذي أبرمته (فاو) ووزارة الزراعة تناولت بنود المشروع الرئيسة وخطة العمل واستراتيجية التنفيذ، وذلك برعاية وزير الزراعة خالد الحنيفات وبحضور عدد من أصحاب العلاقة والشركاء الحكوميين.ويهدف المشروع إلى زيادة مشاركة المرأة الريفية وتمكين مهاراتها وتعزيز دخلها من خلال المنتجات الحرجية، حيث سيتم استهداف 120 امرأة في ثلاث محافظات أردنية -عجلون والبلقاء وجرش- بميزانية تقدر بـ 400 ألف دولار أميركي ممولة بالكامل من منظمة الأغذية والزراعة.وأكد الحنيفات على أهمية بناء قدرات المرأة الريفية وقال إنه في عام 2018، أنشأت وزارة الزراعة مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة إيمانا بالدور الحاسم للمرأة في التنمية الاقتصادية.وأشار ممثل فاو في الأردن نبيل عساف إلى أن الغابات في الأردن تلعب دورا متواضعا في تلبية الاحتياجات اليومية للمنتجات الخشبية، ومع ذلك فإنها تلعب دورا أكثر أهمية في خلق فرص كسب العيش لسكان الريف