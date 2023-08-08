الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن انهاء العمل بتحويلات مرورية ضمن مشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء "الحزمة الثانية" بالتعاون مع مديرية الامن العام، اعتبارا من ظهر يوم غد الأربعاء.



وسيتم العمل على إعادة حركة السير للقادم من الزرقاء باتجاه عمان في المنطقة الواقعة من "نفق المزارع" الى "تقاطع عين غزال" ليربط مع الحزمة الأولى الى مساربه الدائمة بعد أن تم الانتهاء من اعادة انشاء كامل مسارب الطريق للجهة اليسرى (3-4) مسارب وكتف وارصفة وحمايات جانبية مع إعادة ربط كافة المحال التجارية بالإضافة الى تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة والمتمثلة (بخط مياه خو قطر ٦٠٠ ملم، خطوط الاتصالات والتصريف السطحي) شامل أعمال السلامة المرورية واعمال الانارة، بالاضافة الى انتهاء العمل في منطقة تقاطع عين غزال والتي تشتمل على جسر (BRT) الخاص بحافلات التردد السريع للقادم من طبربور باتجاه الزرقاء والعكس بطول ٦٠٠ متر، وجسر الشهيد الخاص بالمركبات القادمة من طبربور باتجاه الزرقاء وبطول ٢٠٠ متر بالإضافة الى شمول المنطقة أعلاه على جسور مشاة عدد اثنان.

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