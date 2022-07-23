إعتماد مدربين من كوادر الخدمات الطبية الملكية للتدريب على كيفية التعامل مع كورونا على مستوى المملكة

الوكيل الإخباري- عقد في مركز التأهيل الملكي /مدرج الأمير حمزة بن الحسين يوم امس الاربعاء دورة لتأهيل مدربين من كوادر الخدمات الطبية الملكية حول كيفية التعامل مع حالات كوفيد 19 بالتعاون مع مشروع استدامة النظم الصحية المحلية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

اضافة اعلان



ونفذ مجلس اعتماد المؤسسات الصحية برنامج التدريب في المرحلة الاولى بهدف تمكين المشاركين و بناء قدراتهم التدريبية من خلال تدريبهم بشكل مكثف على اساسيات ومهارات التدريب من جهة، وعلى أسس إدارة الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19 من جهة أخرى، مما سيجعلهم قادرين على تدريب الكوادر المختلفة ضمن نطاق عملهم حول كيفية التعامل مع الجائحة و ادارتها.

وقالت المدربة الرائد الممرضة نورا جميل العدوان أن الخدمات الطبية الملكية تسعى بشكل دائم لتقديم افضل خدمه طبية ونوعيه للمريض ونشر المعرفة وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين وتأهيل مدربين من الخدمات الطبية ليكون لهم دور واضح في إحتواء هذه الجائحة.



يشار الى أن هذه الدورة كانت على مرحلتين تدريب وتأهيل مدربين حيث يتوجب على كل متدرب انهى تدريباته في المرحلة السابقة أن ينفذ تدريب كامل لما لا يقل عن 25 شخص من زملائه في المستشفى التي يعمل فيها بهدف تحقيق الهدف المرجو من البرنامج ونقل المعلومة الى أكبر عدد من مقدمي الرعاية الطبية في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.



وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين وتكريم مسؤولة قسم العزل العلاجي والمقدم المتقاعد طارق جميل الحجاحجة نظرا للجهود المبذولة من قبلهم .



حضر الدورة مديرة التمريض والمهن الطبية المساندة في مدينة الحسين الطبية ورؤساء شعب التمريض والمهن الطبية المساندة.

53 Comments

