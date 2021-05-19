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الأربعاء، 19-05-2021 06:29 م

إعفاء منشآت متضررة من كورونا

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على إعفاء المنشآت التي توقّفت عن العمل بسبب جائحة كورونا من نسبة معيّنة من رسوم النفايات لعام 2020م، يتمّ تحديدها وفقاً لمدة التوقّف.
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وبموجب القرار، يتمّ إعفاء المنشآت التي توقّفت عن العمل منذ شهر آذار 2020م وحتّى شهر أيّار من العام ذاته من نسبة (25%) من رسوم النفايات لعام 2020م، في حين يتمّ إعفاء المنشآت التي توقّفت عن العمل منذ شهر آذار 2020م وحتى شهر تمّوز من العام ذاته من نسبة (50%) من رسوم النفايات لعام 2020م.

كما يتمّ بموجب القرار إعفاء المنشآت التي توقّفت عن العمل بناء على الأوامر الصّادرة بموجب قانون الدّفاع رقم (13) لسنة 1992م وما زالت متوقّفة عن العمل لغاية تاريخه من نسبة (100%) من رسوم النفايات لعام 2020م.

 




 

 


 

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