إعلان الدفعة الثانية من المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، أسماء الدفعة الثانية من المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين للعام 2022 ، وعددهم 96 مرشحًا.

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ودعت الوزارة المرشحين إلى مراجعة صندوق الإسكان في مبنى وزارة التربية والتعليم / العبدلي، اعتبارًا من صباح يوم الاثنين، الثاني من كانون الثاني المقبل، لاستكمال إجراءات الحصول على القرض مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة.

وتاليا الأسماء:

ابتسام خلف ابراهيم البقاعين

ابراهيم "محمد خليل" سعيد النجار

احمد حسن سعيد المناصير

احمد خليل محمد القرعان

احمد محمود احمد محمد المصرى

اروى عوده محمود المعانى

اسمى عطاالله محمد الجرابعه

اعتدال علي خليل الحتامله

الهام فرحان حسين قرباع

امل شحاده احمد الطبيرى

امنه احمد فارس المشعور

امنه فارس اسماعيل المبيضين

اياد عيسى اسماعيل ابو الخير

ايمان سعدي محى الدين عكاش

ايهاب فريد فرحان البواب

بركات احمد ذيب التميمى

بسما عودة الله سالم الزيدانين

بسمه سعد عبدالله سواقد

بندر عايد علي الدبابسه

بيان قاسم عبدالله صالح سعيد

تغريد احمد فاضى العلوان

جمال محمد خضر شبراوى

جهان شفيق احمد محمود جرن

حسن احمد احمد حسينات

حمد محمد حسين بنى حمد

حمده موسى احمد مستريحى

حنان محمد سالم البطوش

خالد محمود حماد المواجده

ختام محمد عبدالرحمن غرايبه

خضر سليم درويش مكان

خليل عبدالفتاح محمد الحمادين

خوله محمود حسنى ظاظا

رائد محمد مصطفى النجار

رابعه محمد يوسف عورتانى

سائده عدنان ابراهيم حدادين

سامح يعقوب توفيق ياسين

ساميه عبدالكريم عبداللطيف حبوش

سحر ياسين احمد طشطوش

سعاد حسين محمد عبدالرحيم

سعود عبدالعزيز خميس عوض

سلطانه سهو النهار الشوافقه

سها محمد كامل الفقيه

صالح علي محمد مدلل

صالح محمد احمد حمد

صفيه يوسف احمد الشرفاء

ضيا سليمان علي بدور

ضياء جميل سعد حداد

عائشه راجي الغازي القسايمه

عبدالله حسن عبدالرحمن بنى سلمان

عبدالله محمود احمد ابراهيم

عبدالناصر احمد عمر داود

عثمان عبدالكريم عثمان الصيفي

عزه عبدالرحمن ابراهيم كنانه

علي ضيف الله ابراهيم الحسنات

عليا سعد عبدالله الرحامنه

عماد فضل خضر الحافى

عواطف عبدالغني عطاالله الحراسيس

غاده سامي خليل البواب

غازي فالح غزاوى الفحيلى

فاطمه صالح محمد مطلق

فاطمه مصطفى عبدالحميد سلمان

فاطمه نمر منصور شديفات

فريال محمد مصطفى النسور

قاسم محمد مزعل هياجنه

كريم فوزان موسى الناصر

ماجده احمد محمد عويج

محمود فياض كايد شتيات

مرام خلف خليل البقاعين

مصطفى سنوسي مصطفى يخلف

معين علي الفارع الخشاشنه

منال سليمان حمدان محمود

منال فوزي بركات الشريده

منوه عبدالسلام احمد الخشاشنه

منى انطون باسيل الماردينى

منى عمر محمود ابو قعدان

مها حسن جميل الحمصي

مها فلاح مشاش الخريشه

مهند صلاح اشتيان المدادحه

ميثا محمد عبد الوريكات

ميسون حمد محمود ابو نصير

ميسون عبدالعزيز مزعل المعايطه

ناديه صالح خليل ابو عوره

ناديه محمد حمدان حميده

ناصر موسى مصطفى مقابله

ناهده عامر مصطفى حمودى

نايل عيد عواد الحجازين

نداء فؤاد هويمل العوران

نوال مصطفى حسني ابوملحم

هدايه سالم سعود المساعيد

هدى احمد محمد ابو احمد

هدى سليم محمود ابو شاميه

واجد سعود بخيت الرقاد

وصفي عبدالحق اسماعيل ابويعقوب

وضحه خلف يوسف بنوره

وليد خالد علي مساعده

يوسف ابراهيم حماد عمرو