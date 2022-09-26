الإثنين 26-09-2022
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إعلان قبول الطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية الخميس

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الإثنين، 26-09-2022 11:04 م

إعلان قبول الطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية الخميس

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة التعليم العالي، إنه حرصاً من وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصلحة أبنائنا الطلبة ولأول مرة وبجهد مضاعف من الوحدة سيتم ضمن قائمة القبول الموحد التي ستعلن بإذن الله يوم الخميس القادم إعلان قبول الطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية أيضاً (الأمريكية، البريطانية، البكالوريا الدولية .....الخ) وسيصلهم رسائل نصية بنتيجة قبولهم أسوة بباقي الطلبة وفي نفس الموعد.

مع التنويه أن هذه القائمة ستشمل قبول الطلبة المستفيدين من المكارم الملكية السامية الأربعة (مكرمة أبناء العاملين في القوات المسلحة الأردنية، مكرمة أبناء المعلمين، مكرمة أبناء المخيمات، مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، كما ستشمل قبول حملة شهادات الثانوية العامة العربية، وحملة شهادات الثانوية العامة الأردنية في سنوات سابقة بما فيهم المعيدين وتشمل جميع أنواع القبول بلا استثناء (ذوي الإعاقة، مرضى السرطان شافاهم الله وعافاهم) .

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