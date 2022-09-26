التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتائج القبول الموحد بالجامعات الرسمية

الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، الاثنين، إن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم بإعلان ننائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2022 / 2023، وذلك مساء يوم الخميس القادم الموافق 29 / 9 / 2022.



وبين الخطيب في بيان صحفي أنه سيتم إرسال رسائل نصية SMS على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة، والتي قاموا بتخزينها في طلبات الالتحاق، ثم سيتم بعد ذلك نشر النتائج ومعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023 على الموقع الإلكتروني للوحدة من خلال العنوان التالي: www.admhec.gov.jo.

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