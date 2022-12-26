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الإثنين، 26-12-2022 10:18 ص

إعلان من السفارة الامريكية للطلبة الاردنيين

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الوكيل الاخباري - اعلنت السفارة الامريكية في الاردن عن برنامج تدريب طلبة أردنيين لصيف عام 2023، حيث سيتاح للطلاب فرصة اكتساب الخبرة في مجالات السياسة الخارجية والإدارة من خلال البرنامج .

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وأضافت في منشور لها عبر "فيسبوك" تبحث سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان عن طلاب مؤهلين للمشاركة في برنامج التدريب للطلاب لصيف عام 2023، حيث سيتاح للطلاب فرصة اكتساب خبرة متنوعة في مجالات السياسة الخارجية والإدارة". 


وأضافت أن آخر موعد لاستلام طلبات الالتحاق بالبرنامج سيكون 14 كانون ثاني 2023.
ونشرت السفارة رابط التسجيل : أنقر


 




 

 


 

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