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الإثنين، 02-10-2023 01:55 م

إعلان موعد تقديم طلبات الانتقال في الجامعات والتخصصات لمكرمة العشائر

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الوكيل الاخباري - تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة  ستبدأ اعتباراً من اليوم  الاثنين الموافق  2-10-2023 ، وحتى الساعة (12) مساءً من يوم الأربعاء الموافق  4-10-2023، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة.

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ونوهت أن عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر، كما أن هذه الطلبات لا تشمل الإنتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية.


وأشارت أن الوحدة ستقوم بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد إنتهاء عملية التقديم وعلى الطالب استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني)، و(الرمز السري) التي قام بإنشائه عند تقديم طلب الالتحاق لأول مرة، ولتقديم طلب انتقال الرجاء الدخول إلى (الرابط)


 




 

 


 

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