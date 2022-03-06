إعلان نتائج امتحان مهنة المحاسبة القـانـونية لـدورة شباط - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، رئيس لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، اليوم الأحد، بحضور أعضاء اللجنة، نتائج امتحان مهنة المحاسبة القانونية الذي عقد الشهر الماضي.

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وقال حداد، في بيان صحفي، إن عدد الناجحين في ورقتي الامتحان بلغ 79 متقدما، يشكلون ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي المتقدمين البالغ عددهم 359 متقدما، مبينا أنّ علامة النجاح المعتمدة هي 65 بالمئة.



وأشار إلى أنه تقدم للورقة الأولى (القوانين والتشريعات) 143 متقدماً نجح منهم 67، بنسبة نجاح بلغت 46.8 بالمئة، بينما تقدم للورقة الثانية (المحاسبة والتدقـــيق) 216 متقدما نجح منهم 12، بنسبة نجاح بلغت 5.6 بالمئة. وبين حداد، أن نتائج الامتحان تمت المصادقة عليها من أعضاء لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، مشيرا إلى أن الامتحان يعقد مرتين سنوياً، حيث يعمل على رفد القوى البشرية المهنية في المملكة بعناصر جديدة ذات كفاءة مهنية عالية يحتاجها الاقتصاد الوطني نتيجة تطور الأعمال وتوسيع قاعدة عمل المحاسبين القانونيين.



وأكد أن الامتحان شامل وعلى مستوى عالٍ من المهنية والحرفية، وهو بمستوى الامتحانات المهنية العالمية، مبينا أن لجنة الترخيص أجرت الترتيبات اللازمة لعقد لامتحان بمشاركة أساتذة أكاديميين متميزين ومحاسبين قانونيين مهنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة.



وأشار إلى أن الامتحان جرى بكل شفافية ونزاهة ومصداقية، مباركاً للناجحين ومتمنياً للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ الاستعداد الأفضل والنجاح في الامتحان المقبل.

وتالياً أسماء الناجحين في دورة شباط 2022



الناجحون في الورقة الأولى (التشريعات والقوانين)



حسن محمود محمد السعدي 87

نسرين خالد امين قشوع 86

عبدالله يونس الهبارنة 85

أمجد سفيان رشيد عوض 85

كرم حسين محمد الدلابيح 82

سميح عبدالرحيم عثمان عياد 83

رزان محمد علي الحوراني 81

احسان حابس محمد حتاملة 79

جميل محمد جميل كمال 79

علاء عمر أحمد حبيب الله 78

مجد مأمون موسى عبيدات 77

محمد فريد علي مراحيل 77

هديل امجد سالم الكساسبة 77

محمود عامر حسين عبدالله 77

أحمد باسم يوسف الأمير 77

أنس إبراهيم يونس المقوسي 76

عمار عامر عبد الغني أبو القبلات 76

ناصر حامد محمد أبو خاص 76

محمود خالد رضا كريك 76

صلاح جمعة خلف النبي 76

مؤيد أحمد سعيد أبو تايه 75

أسامة عايد شاهين حماد 75

ميخائيل هاني ميخائيل القراعين 74

المعتصم بالله محمد محمود الجعافرة 73

يزن احمد شحادة الدباس 73

ديانا جمال حسين القلة 73

علي يوسف القاسم ملكاوي 73

وداد حسن شكري بدير 73

بهاء علي حسين عقدة 72

محمود جمال علي الرحاحلة 73

فراس محمود جميل عبيد 72

قاسم فريد فدي الخطيب 72

عمر سامي يوسف ملكاوي 72

وسام إبراهيم احمد زهران 71

امين جمال امين عبد ربه 71

جميل اياد عبد اللطيف العطيات 71

اسماعيل عماد سليم ناسرن 71

محمد رائد جمعة عساف 71

فارس إبراهيم فارس حسن 70

طارق احمد حسين العرموطي 70

مجاهد فايز جميل الحسامية 70

إيناس محمد عبدالله عوض الله 70

ربى تيسير محمود حتاملة 70

محمد صفي عمران ابو رشيدة 69

رحمة عبدالحميد عبدالله الخلفات 67

رؤى علي حسن أبو عفيفة 68

عبدالله وفاء الدين مصطفى الغروز 69

صفاء جلال طه الزعبي 68

معاذ محمد سليمان العليمات 67

غالب محمد نايف جودت النتشة 67

عمار خيري محمد عيد غونر 68

ماهر محمد سليمان عياصرة 67

محمد جميل حسن ابو عيد 65

رندة إبراهيم عدنان حجازي 66

بكر عبد المالك عبد الوهاب أبو العجوة 66

مها محمد ذيب علي 65

عثمان أديب محمد الكرزون 65

منتصر رسمي مسعود نايفة 65

ايناس عامر فلاح المهيرات 65

موسى زهدي محمد القظامي 65

مصطفى عبدالرحمن محمد شحرور 65

جهاد جمال فضل المجالي 65

تسنيم عوني ابو قطام 65

طارق وليد يعقوب عبد الرازق 65

اية عبد القادر اسعد ملحم 65

علاء الدين عوني عبد الحفيظ الخطيب 65

احمد علي صالح أبو حماد 65





الناجحون في الورقة الثانية (المحاسبة والتدقيق)

بدر محمد داود شحروري 68

براء عبد القادر عبد الحفيظ السعيد 68

ضياء عبد القادر عبد الحفيظ السعيد 66

سوسن امجد وجية إبراهيم 66

خالد احمد عبد الحميد السويطي 66

محمد احمد محمد حسين 66

احمد معتصم صالح الطراونة 65

مالك محمد مصطفى عبده 66

أحمد علي قاسم عبيدات 65

الاء سعدي حلمي الخفش 65

ناصر محمد عمر الوادي 65

أيوب احمد محمد الاقرع 65



