1941 متدربا ومتدربة من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الملتحقين بمعاهد مؤسسة التدريب المهني في البرنامج التدريبي 2022/2021 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم 1941 متدربا ومتدربة من إجمالي 8500 متدرب في مختلف محافظات المملكة.

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وسجل بالبرنامج التدريبي واحد من حملة الدكتوراه و34 من حملة الماجستير و1530 من حملة البكالوريوس و376 من حملة الدبلوم من كليات المجتمع.



وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات إن المؤسسة تمضي وفق التوجيهات الملكية السامية لتطوير منظومة التدريب المهني وتوفير الفرص المستدامة للشباب الذكور والإناث بالشراكة مع مختلف القطاعات التنموية في محافظات المملكة كافة.



وأكد قطيشات أن تمكين الشباب وتأهيلهم أولوية وطنية تسعى المؤسسة لتحقيقها من خلال برامج تدريب نوعية، واتفاقيات التدريب المنتهية بالتشغيل التي تحرص المؤسسة على تنفيذها مع القطاع الخاص وفقا لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.



وأضاف، ان المؤسسة ومن خلال وحدة تشغيل الخريجين تقوم بتشبيك الخريجين مع فرص العمل المتاحة بشكل مستمر وتطوير مهارات الشباب باستمرار خاصة مهارات التواصل، وإعداد السيرة الذاتية ومقابلات العمل وغيرها من المهارات التي يجري تدريب المتدربين عليها ضمن حزمة المهارات الحياتية في معاهد المؤسسة.



واشار الى أهمية مواصلة تحفيز الشباب على الانضمام في برامج التدريب المهني والتقني، الامر الذي تساهم به المؤسسة من خلال دورها في الارشاد المهني، داعيا الى تضافر جهود كافة القطاعات بهذا الخصوص، وجعل هذه العملية في مراحل مبكرة بالصفوف الأساسية لاكتشاف مواهب وقدرات الشباب وتوجهاتهم المهنية، وأهمية زيادة دعم الجهات المانحة للتدريب المهني لتوفير برامج تدريبية نوعية منتهية بالتشغيل.



وأوضح قطيشات أنه تم استحداث مشاغل جديدة لصيانة المركبات الهجينة والكهربائية ومشغل جديد للطباعة ثلاثية الأبعاد في معهد ماركا بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد/ مختبر صناعة الأفكار، وبتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويتم حاليا إدخال ميزة التدريب ضمن الواقع الافتراضي (VR) بالشراكة مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، وتخصص تدريب المركبات الذي تم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص في معهد العقبة.



كما تم استحداث تخصصات معاون رعاية كبار السن وحاضنات الأطفال بشراكة كندية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر) بالتعاون مع شركة زين بالمعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا في الزرقاء، وغيرها من تخصصات المستقبل المطلوبة في سوق العمل.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني التقى الشهر الماضي، عددا من المسؤولين للتأكيد على متابعة خطط الحكومة للتشغيل، مؤكدا أن محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة هما الأولوية بالنسبة للعام الحالي، وأن محاربة البطالة تتطلب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والعمل من خلال خطط مدروسة وواضحة على أن يتابع تنفيذها بشكل دوري.



وجاءت الدعوة الملكية إلى تغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية رسالة مهمة لجميع الجهات المعنية وشرائح المجتمع لتغيير هذه الأفكار ومواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل محليا وعالميا.



وأشار جلالته إلى ضرورة استمرار تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل، داعيا إلى تغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية حيث ما يزال الإقبال على التعليم التقني والتدريب المهني دون الطموح.



يذكر ان المؤسسة تحتضن 36 معهدا تدريبيا في المحافظات كافة، ويتوفر فيها 348 مشغلا تدريبيا، و120 برنامجا تدريبيا معتمدا بطاقة استيعابية تبلغ 10 آلاف متدرب في الدفعة الواحدة، في حين يبلغ عدد الخريجين أكثر من 420 ألفا نسبة الإناث منهم 32 بالمئة، كما بلغ عدد الملتحقين في آخر خمس سنوات في برامج المؤسسة التدريبية من حملة شهادة الدبلوم فأعلى ( البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) حوالي 4269.