إغلاق الطريق الملوكي في البترا بالاتجاهين - صور

الوكيل الإخباري - أغلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الأمن العام، مساء اليوم السبت، الطريق الملوكي - مديرج، باتجاه الحي ، بالاتجاهين في المنطقة الواقعة بالقرب من مدخل البترا اثر تدهور صهريج محروقات، بشكل احترازي ومؤقت.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم تحويل حركة السير بشكل فوري إلى طريق الحرفية باتجاه وادي موسى، وإلى طريق الهيشة - البيضا وادي موسى.



وأكدت أن كوادرها العاملة في الميدان والمزودة بالمعدات اللازمة بالموقع، حيث تم البدء بازالة مخلفات الحادث وفق الأصول.



ودعت المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها والشركاء في مديرية الأمن العام.

