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الثلاثاء، 07-02-2023 09:21 ص

إغلاق جزئي لطريق الأزرق - الموقر للصيانة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن قيام كوادرها بأعمال صيانة مقاطع اسفلتية على طريق الأزرق ، وتحديدا للمقطع الممتد من بعد مديرية شرطة البادية الوسطى ولغاية سجن الموقر.

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وأهابت الوزارة إلى أنه سيتم إغلاق جزئي في بعض المواقع على شكل مقاطع ،وتحويل السير على الجهة، مشيرة إلى أن الأعمال ستبدأ اعتباراً من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 5 مساءً اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوعين.

ومن جهتها دعت إدارة السير السائقين الى توخي الحذر والالتزام بتعليمات رقباء السير والتقيد بالشواخص المرورية في منطقة الاعمال.



 




 

 


 

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