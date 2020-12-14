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الإثنين، 14-12-2020 02:54 م

(911) للاستفسار عن حالة الطرق

إغلاق طريقين بسبب الغبار الكثيف وتحذيرات

غغبار
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، أنه وبسبب الظروف الجوية السائدة والغبار الكثيف جرى اغلاق طريق وادي عربة وطريق مطار العقبة امام حركة السير لانعدام مدى الرؤية عليهما .

وأهاب السرطاوي، وفق بيان وصل "الوكيل الإخباري" مرتادي تلك الطرق الامتثال لتعليمات رجال الامن العام الموجودين لخدمتهم واستخدام الطرق البديلة والاتصال على مركز القيادة والسيطرة (911) للاستفسار عن حالة الطرق.

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