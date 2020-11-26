مديرية الامن العام تحذر المواطنين

الوكيل الاخباري -

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دعت مديرية الامن العام المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية المتوقعة باتباع الإجراءات التالية :١. توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في مختلف أنحاء المملكة .٢. الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول .٣.الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً وبخاصةلمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام و بيوت الشعر.٤.تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه والعبارات الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه.٥. عدم المغامرة بقطع مجرى السيول سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام اذا كان هناك ارتفاع في منسوب المياه٦. تثبيت الأجسام القابلة للتطاير وبخاصة من على أسطح المباني.٧.عدم التردد بالإتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك