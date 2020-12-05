السبت 05-12-2020
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السبت، 05-12-2020 02:29 م

إغلاق طريق البشرية الصفاوي بسبب غزارة الأمطار

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الوكيل الإخباري - أدى هطول الأمطار الغزيرة في لواء البادية الشمالية الشرقية إلى اغلاق طريق البشرية الصفاوي.

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وقال رئيس بلدية بني هاشم، حمد المساعيد إن الامطار الهاطلة اليوم السبت اغلقت الطريق أمام حركة السير بسبب ارتفاع منسوب المياه، مشيرا إلى أن كوادر البلدية بالتنسيق مع الأمن العام أعادت فتح الطريق أمام حركة السير.


واضاف أن هناك سبع نقاط ساخنة على طريق بغداد الدولي تستدعي انشاء عبارات لاستيعاب المياه لاسيما ان تلك النقاط تقع على أودية.


ولفت إلى أن البلدية خاطبت وزارة الأشغال العامة والحاكمية الإدارية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل انسياب الحركة المرورية خلال فصل الشتاء.


 




 

 


 

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