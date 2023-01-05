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الخميس، 05-01-2023 09:35 م

إغلاق كلّي لطريق عمّان البقعة .. وتحويلات مرورية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إغلاق كلّي لطريق عمّان البقعة بالاتجاهين بدءًا من الساعة الواحدة من فجر الجمعة ولغاية الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم.

وقالت الوزارة إن الإغلاق سيتم لتركيب جسر مشاة معدني نهاية نزول صافوط بالقرب من صالة الروبي للاحتفالات.

من جهتها، أكدت إدارة السير المركزية التواجد في الموقع لتحويل السير القادم من أعلى جسر البقعة باتجاه عمّان ما بعد صالة الروبي للاحتفالات يمينا ثم يسارا باتجاه الشارع الرئيسي.

وأشارت إلى تحويل السير القادم من عمّان باتجاه البقعة يمينا باتجاه دوار مركز أمن عين الباشا (مسجد غزة).

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