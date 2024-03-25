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الإثنين، 25-03-2024 12:15 ص

إفطار خيري لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص المعوقين

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الوكيل الاخباري - مندوبة عن سمو الأميرة منى الحسين، رعت سمو الأميرة دينا مرعد، الإفطار الخيري، الذي أقامته، اليوم الأحد، جمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص المعوقين.

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وأشادت رئيس الجمعية رهام عميش، خلال حفل الإفطار، الذي حضرته وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بدور المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التنمية الاجتماعية في خدمة هذه الفئة وتوفير الدعم اللازم لها لإدماج أفرادها في المجتمع.

 

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