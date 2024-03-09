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السبت، 09-03-2024 05:08 م

الأميرة وجدان الهاشمي ترعى فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي حققتها منصة تضامن

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الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي، بحضور أصحاب السمو الأمير عباس بن علي، والأميرة رجوة بنت علي، والأميرة سيما عباس،اليوم السبت، في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بعمان، فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي تحققت على منصة "تضامن" في العامين الآخيرين.

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وفي مستهل الفعالية قدم الشريك المؤسس لمؤسسة ومنصة تضامن، أمير شحادة، شكره لجميع الداعمين لما قدموه على امتداد عامين لما تحقق من قصص نجاح في برامج تضامن التي تستهدف الحالات الإنسانية في مجالات الرعاية الصحية والعلاج والسكن والتعليم والغذاء.

 

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