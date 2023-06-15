الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

إلغاء شرط التسجيل على منصة visit jordan للأجانب القادمين للأردن باستثناء المصريين وبشروط

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الخميس، 15-06-2023 11:27 ص

إلغاء شرط التسجيل على منصة visit jordan للأجانب القادمين للأردن باستثناء المصريين وبشروط

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الاخباري" من مصادر رسمية أنه تقرّر إلغاء شرط التسجيل على منصة visit jordan للأجانب القادمين للأردن باستثناء رعايا الجنسية المصرية. 

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها "الوكيل الاخباري" أن هذا القرار سيادي، ويأتي في إطار الإجراءات التنظيمية . 

بذات السياق بين كتاب رسمي صادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني، وموجه لكل شركات الطيران، أنه يُمنع نقل العمال المصريين القادمين من مصر للأردن عبر الطائرات بكافة أشكال العمل من (عقود عمل لأول مرة، تصاريح، اجازات) وحصر نقلهم من خلال ميناء نويبع - العقبة فقط. 

وأظهر الكتاب استثناء فئات المهن العليا مثل (المهندس والدكتور ورجال الأعمال والسياح والمؤتمرات والدعوات والزيارات الخاصة والرسمية) من هذا القرار. 

رئيس بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة اعتبر هذا القرار شكلاً من أشكال التمييز ضد العمال الغير قانوني. 

وقال أبو نجمة لـ "الوكيل الإخباري" إنه لا يوجد مُبرر منطقي لهذا القرار، منوهاً إلى أن حق التنقل مكفول في كل المواثيق الدولية. 

ودعا الحكومة إلى توضيح غايات هذا القرار والهدف منه، والرجوع عنه لأنه نوع من أنواع التمييز، متسائلاً:" كيف سيتم التفريق بين العامل وبين المهندس إذا كان ذات الشخص يحمل درجة الهندسة مثلا"؟.

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