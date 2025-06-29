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رئيس محكمة سابق يكشف أقسى عقوبة قد تطال قاتل الشاب عُبادة

الشاب عباده رحمه الله
الشاب عباده رحمه الله
 
الأحد، 29-06-2025 02:27 م
الوكيل الإخباري-  كشف رئيس محكمة أمن الدولة السابق، العميد المتقاعد علي مبيضين، أن جريمة مقتل الشاب عبادة عرابي قد تندرج تحت توصيف "القتل تمهيدًا لجناية"، مما يجعل عقوبة الإعدام هي الأقسى والأرجح بحق الجاني، في حال اقتنعت المحكمة المختصة بثبوت هذا التوصيف الجنائي.اضافة اعلان


وفي تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أكد مبيضين أن تطبيق العقوبات الجنائية وتنفيذها أمر ضروري لتحقيق الردع، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ الأحكام يفقد العقوبة غايتها الأساسية. وقال إن الردع الخاص يستهدف الجاني نفسه، في حين أن الردع العام يحمي المجتمع من تكرار مثل هذه الجرائم.

وشدد على أن بقاء الإعدام ضرورة قانونية وأخلاقية في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تهز أمن المجتمع، مؤكداً أنه لا بد من الحفاظ عليها كأداة ردع فعالة في حالات القتل العمد أو الجرائم المقرونة بظروف مشددة.

وفي حال اعتبرت المحكمة المختصة أن الجريمة المرتكبة بحق الشاب عبادة عرابي تدخل ضمن "الجنايات المقرونة بجناية أخرى" – كالقتل تمهيدًا للسرقة أو التهديد – فإن القانون يجيز الحكم بالإعدام، وهي العقوبة الأشد في سلم العقوبات الأردني.
 
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