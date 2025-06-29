لجنة الأخوة الأردنية القطرية في الأعيان تزور السفارة القطرية

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الأخوة الأردنية القطرية في مجلس الأعيان برئاسة العين خولة العرموطي السفارة القطرية في عمان، حيث التقت السفير القطري في الأردن، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

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وقالت العرموطي إن الزيارة جاءت للإعراب عن "التضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا، في وجه الاعتداء الذي تعرضت له من قبل دولة إيران".



وأشارت إلى "أننا في الأردن، كما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، نرفض أي اعتداء يهدد أمن وسيادة الدول الشقيقة، ونؤمن أن استقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة بأكملها"، مضيفة "نشد على يد دولة قطر في دفاعها المشروع عن أمنها وسيادتها".