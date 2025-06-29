لجنة الأخوة الأردنية القطرية في الأعيان تزور السفارة القطرية

وقالت العرموطي إن الزيارة جاءت للإعراب عن "التضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا، في وجه الاعتداء الذي تعرضت له من قبل دولة إيران".
وأشارت إلى "أننا في الأردن، كما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، نرفض أي اعتداء يهدد أمن وسيادة الدول الشقيقة، ونؤمن أن استقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة بأكملها"، مضيفة "نشد على يد دولة قطر في دفاعها المشروع عن أمنها وسيادتها".
وبينت العرموطي أن الزيارة "لا تحمل فقط موقفًا برلمانيًا، بل موقفًا شعبيًا أصيلًا، ينبع من روابط الأخوة والمحبة العميقة، التي تجمع بين الشعبين الأردني والقطري، والتي جسدها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة".
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