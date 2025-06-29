محافظ العاصمة السابق: كل من يطالب بمنع التوقيف الإداري يسعى لتخريب المجتمع

وقال شهاب اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، تعليقا على جريمة مقتل الشاب عبادة عرابي التي هزت المجتمع الأردني يوم الجمعة الماضي، إنه يجب دعم صلاحيات الحكام الإداريين لردع كل من يهدد أمن واستقرار المجتمع، لافتا إلى أنه لا يوجد في الأردن جريمة منظمة بل هي حالات فردية.
وأضاف أن كل من يطالب بإلغاء قانون منع الجرائم يتجاهل الحاجة المجتمعية الماسة له، فالمجتمع بحاجة للحماية، موضحا أن الحاكم الإداري هو الشخص الأكثر معرفة بالأشخاص وسجلهم الجرمي بخلاف القضاء الذي يتعامل مع هؤلاء بعد وقوع الجرائم.
وأشار شهاب إلى أن الحكام الإداريين بإمكانهم ربط الأشخاص من أصحاب القيود الجرمية بكفالات، ولديهم صلاحيات بعدم قبول الكفالات إذا تبين أن هناك خطر على المجتمع وخاصة في قضايا الأتاوات والأسبقيات الجرمية والمخدرات بالإضافة في حال عدم الاقتناع بالكفيل فإنه يرفض الإفراج عن الشخص.
ودعا إلى الضرب بيد من حديد بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وترويع أمن المواطنين، مؤكدا أنه كان هناك حملات سابقة على فارضي الأتاوات والأسبقيات وجرى ضبط 380-400 شخصا في عام 2017 في حين شمل العفو العام الذي صدر عام 2018 الكثير منهم وهو ما يجب الحد منه في قوانين العفو العام.
وطالب شهاب المواطنين بإبلاغ مديرية الأمن العام عبر الرقم 911 عن أي مشاهدات أو حوادث قد تهدد سلم المجتمع.
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