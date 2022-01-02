إنشاءات الشمال تعفي منتسبيها من رسوم العام الماضي

الوكيل الاخباري - أعلنت نقابة الإنشاءات في الشمال، إعفاء منتسبيها من جميع الرسوم المتحققة عليهم عن عام 2021.



وقال رئيس النقابة وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة إربد موفق بني هاني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن النقابة تأمل من جميع غرف الصناعة في المملكة إعفاء الصناعيين من الرسوم المستحقة عليهم عن العام الماضي تخفيفا عليهم ودعما للصناعات الوطنية في ظل الأوضاع الصعبة جراء جائحة كورونا.

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