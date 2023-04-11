الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يحدد عطلة البنوك خلال عيد الفطر

كوريا الجنوبية تحتج على مزاعم اليابان المتكررة بجزر دوكدو

كوريا الجنوبية: تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط الأغوار لليوم الرابع

قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يحظى بدعم ملكي ويزخر بفرص تصديرية عديدة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

تشكيلات إدارية في الزراعة - اسماء

سقوط طائرة بدون طيار في مطار بيلغورود الروسية

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن إلى 3.98% حتى نهاية آذار

الصناعة والتجارة تضبط 467 مخالفة منذ بداية رمضان

الثلاثاء، 11-04-2023 10:47 ص

إنقاذ 17 شخصاً داهمتهم مياه الأمطار في الجنوب

523


الوكيل الإخباري - قال الملازم1 عبدالله السعودي من مديرية الدفاع المدني، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية إنقاذ 17 شخصاً داهمتهم مياه الأمطار، في كل من مناطق الريشة والشيدية وسد رحمة.

اضافة اعلان


وأضاف السعودي، خلال تقرير الدفاع المدني، أنه تم التعامل مع عدد من حوادث الحرائق أبرزها، حريق شقة في منطقة موبص في البلقاء، ونتج عنه إصابة لسيدة تبلغ من العمر 78 عام


وبين أنه تم التعامل مع حريق مستودع يحوي على قطع أليات شرق العاصمة عمّان، وحريق مستودع منجرة في القويسمة ، دون أي إصابات. 

وأوضح السعودي أنه تم التعامل مع 1184 حالة اسعافية، و 151 حادث إنقاذ و 50 حادث إطفاء.


ودعا المواطنين إلى انتهاج السلوك الوقائي خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة والاستخدام الأمثل لوسائل التدفئة. 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
64351bf3df3dd

قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يحظى بدعم ملكي ويزخر بفرص تصديرية عديدة

image

تشكيلات إدارية في الزراعة - اسماء

05d451c2-32d1-42bb-8b56-cce228ed6b75

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن إلى 3.98% حتى نهاية آذار

340773835_1883979578645308_4681121960391886119_n

الصناعة والتجارة تضبط 467 مخالفة منذ بداية رمضان

ظظ

الملك يلتقي رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في اليابان

431726_1_1635611843

مدير مستشفى معان: إصابات حادث الصحراوي متوسطة

أخبار متعلقة
web

بالفيديو .. بدء تساقط كثيف للامطار في عمان

0L5A1067

وفاة عشريني واصابة 12 شخصاً إثر حوادث دهس وصدم وتدهور في المملكة

غرق2-22

وفاة و6 إصابات بحوادث مختلفة خلال عطلة نهاية الاسبوع

336723173_901452604305110_8608180656437562361_n

التعامل مع 985 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

main_image6414576bea92a

الدفاع المدني يتعامل مع 1360 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2023-03-16 at 3.13.16 PM

انقلاب مركبة بحادث تصادم في عمّان