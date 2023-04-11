إنقاذ 17 شخصاً داهمتهم مياه الأمطار في الجنوب

الوكيل الإخباري - قال الملازم1 عبدالله السعودي من مديرية الدفاع المدني، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية إنقاذ 17 شخصاً داهمتهم مياه الأمطار، في كل من مناطق الريشة والشيدية وسد رحمة.

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وأضاف السعودي، خلال تقرير الدفاع المدني، أنه تم التعامل مع عدد من حوادث الحرائق أبرزها، حريق شقة في منطقة موبص في البلقاء، ونتج عنه إصابة لسيدة تبلغ من العمر 78 عام



وبين أنه تم التعامل مع حريق مستودع يحوي على قطع أليات شرق العاصمة عمّان، وحريق مستودع منجرة في القويسمة ، دون أي إصابات.



وأوضح السعودي أنه تم التعامل مع 1184 حالة اسعافية، و 151 حادث إنقاذ و 50 حادث إطفاء.



ودعا المواطنين إلى انتهاج السلوك الوقائي خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة والاستخدام الأمثل لوسائل التدفئة.







