وفاة عشريني واصابة 12 شخصاً إثر حوادث دهس وصدم وتدهور في المملكة

الوكيل الإخباري -

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توفي شخص عشريني إثر حادث دهس، وقع مساء أمس الأربعاء، في شرق العاصمة عمّان.وقال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إنه تم تعليل سبب الحادث بعدم أخذ السائق الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة.وأضاف الخطبا أنه تم التعامل مع حادثين منفصلين في منطقة الجيزة، الأول كان لتدهور مركبة ونتج عنه 4 إصابات، والثاني حادث صدم ونتج عنه 4 إصابات.ونوه إلى أنه ضمن اختصاص منطقة الرصيفة، تم التعامل مع حادث صدم ودهس في آن واحد، حيث وقع الصدم بين 3 مركبات، وعلى إثر ذلك تم دهس 4 أشخاص، نقلتهم كوادر الدفاع المدني إلى المستشفى لتلقي العلاج.قال النقيب إنه تم التعامل صباح اليوم مع سقوط حجارة داخل نفق جسر النهضة، وقامت الكوادر بازالة الحجارة وإعادة تسيير الطريق أمام المركبات باتجاه الدوار الثامن .وبين أنه تم صباح اليوم التعامل مع حادث صدم بين مركبتين بعد دوار صويلح دون أي إصابات.