الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 18-06-2023 06:38 م

إيعاز بالإفراج عن 503 موقوفين إداريا قبيل حلول عيد الأضحى

ddوزارة الداخلية



الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية عن الإفراج عن 503 موقوفين إداريا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ووفق بيان الوزارة، الأحد، فقد أوعز الوزير مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 503 موقوفين إداريا، بعد أن تمت دراسة ملفاتهم أصوليا والتأكد من أن الإفراج عنهم لا يشكل خطرا على الأمن والنظام العام.

ويأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.

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