إيعاز من وزير الأشغال بشأن جسور البحر الميت

الوكيل الإخباري - تفقّد وزير الأشغال العامة و الإسكان ، المهندس يحيى الكسبي، طريق سويمة- البحر الميت واطلع على جاهزية الجسور المنفذة حديثا على طول الطريق لاستقبال فصل الشتاء.

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وأوعز الكسبي إلى المعنيين، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري"، الأحد ، بضرورة إنجــاز الأعمال المتبقية بأسرع وقت وبأفضل المواصفات المعتمدة في مثل هذه المواقع، ومراعاة الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة، لضمان استدامة الجسور الجديدة، وتوفير كافة عناصر السلامة العامة على الطريق ، لأهميته للقطاع الزراعي والسياحــي.



وبيّن الكسبي ، أن العمل بتنفيذ أعمال الحماية لجسور البحر الميت، نفذ من خلال أربعة عطاءات وبقيمة إجمالية بلغت 13 مليون دينار، وبمواصفات عالية تراعي طبيعة المنطقة الطبوغرافية وتعالج بصورة جذرية المشاكل التي كانت تحدث في المنطقة باعتبارها مصبّ لعدد من الأودية والسيول.



وشملت الاعمال المنفّذة من منطقة سويمة ، وصولا إلى غور الصافي وبطول 75 كم، إزالة الطمم الصخري وتنظيف الرمل والحجارة بالإضافة للحواجز المعدنية، لتدعيم ومعالجة مواقع الانجراف نتيجة للسيول عبر الأعوام السابقة، وإعادة إنشاء وتأهيل وصيانة للجسور والطريق.



وتضمّن المشروع إعادة إنشاء وصيانة عشرة جسور بالإضافة إلى إنشاء وتأهيل عبّارات صندوقية و تنفيذ حمايات لمخارج الجسور، إضافة إلى صيانة أجزاء من الطريق بالخلطة الإسفلتية الساخنة.

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