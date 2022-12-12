الإثنين 12-12-2022
الوكيل الاخباري

الشواربة : سيتم دعم قطاع النقل حسب القرارات الحكومية

النواب يؤجل جلسة الغد حتى إشعار آخر.. ويبحث مقترحات لحل إضرابات النقل

بحث ملفات حبس المدين وتأجيل القروض بين النواب والحكومة

الاجتماع المشترك .. تشكيل لجنة نيابية حكومية لبحث ملف النقل

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في الرمثا غداً

تأجيل امتحان الشامل النظري للورقة الثالثة للأسبوع المقبل

وكلاء السياحة: رحلات العمرة براً في موعدها ولا تغيير على جدول الرحلات

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمّان و البلقاء الأسبوع المقبل - أسماء

انتهاء الاجتماع المُغلق حول النقل وتوقع اصدار بيان حكومي نيابي مشترك

وزير التعليم العالي: تعويض الامتحانات لطلبة تأثروا بإضرابات النقل

الإثنين، 12-12-2022 02:03 م

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمّان و البلقاء الأسبوع المقبل - أسماء

1588762991326


الوكيل الإخباري - قالت شركة مياه الأردن مياهنا، إنها ستوقف ضخ المياه لمناطق في عمّان والبلقاء، ولمدة 72 ساعة، وللمرة الثالثة والأخيرة خلال العام الحالي، استكمالاً لأعمال مبرمجة لتأهيل وتركيب معدات جديدة في محطة زي من خلال منحة مقدمة من الحكومة اليابانية “جايكا”؛ بهدف تطوير المنظومة التشغيلية وتحسين كفاءة التزويد المائي.

اضافة اعلان


وأشارت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الوقف سيبدأ اعتبارا من صباح يوم الأحد من الأسبوع المقبل ولغاية مساء يوم الثلاثاء الذي يليه، داعية المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاكهم والتحوط والتزود المائي، تفادياً لنقص المياه خلال فترة الانقطاع.


وثمنت الشركة تفهم المواطنين وتعاونهم خلال فترات التوقف السابقة؛ ما يمكنها من رفع مستوى الخدمات وكفاءة التزويد المائي، ومواصلة دورها بسلاسة.


والمناطق التي سيشملها القطع في محافظة العاصمة هي: خلدا، ضاحية الرشيد، الشميساني، عرجان، الياسمين، حي الصحابة، شفا بدران، الجبيهة، المدينة الرياضية، الرابية، البنيات، عميش، حي المنصور، أم زويتينة، تلاع العلي، أم أذينة، المقابلين، مرج الحمام، ياجوز، قرى وادي السير، طبربور – (القرطوعية)، طبربور- (حي الشهيد الجنوبي)، الظهير، الكرسي، الجندويل، الخزنة، محيط مجمع جبر، الروابي، حي السهل، دير غبار، حي الرونق، البيادر، أم السماق.


أما مناطق لواء عين الباشا فستشمل، حي الأمير علي، أم عليقة، إسكان قاقيش، التطوير الحضري، أبو نصير السفلي، موبص، مخيم الكرامة، الحنو، الرمان، السليحي، سلحوب، المضمار، الجعيدية.


ومناطق السلط تشمل: البلد، الميدان، الجدعة، حزير، الرابح، كفرهودا، واد الأكراد، الخندق، القلعة، شارع الثلاثين، أبو القيقب، واد الناقة، الزهور، منطقة التميز، السرو، سجن السلط، إسكان الفردوس، علان، الديرة، جلعد، الحديب، الوسية، السوسنة، سجن الرميمين، السحلولية العالي، الرميمين، سلعوف، أم جوزة، أم القرام.


وقضاء العارضة يشمل: أبو الهيل، عرقوب الراشد، أبو الشتول، بيوضة الغربية، بيوضة الشرقية، بيوضة الشمالية، سيحان.


ومناطق الفحيص: دوار البكالوريا، شارع الأمير زيد، تل البلوط، أم النعاج، الحمّر، المسكوبية، ام عليا، أم عبيا، السقيرية، الظهرة، الرهوة، مستشفى الأمراض النفسية.


ومناطق ماحص تشمل: حي المدارس، نادي ماحص السفلي، حي الفاروق، حي الخضر، حي الميدة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صندوق المعونة الوطنية

برنامج الأغذية العالمي يطلع على برامج صندوق المعونة

1220226161415935603978

الشواربة : سيتم دعم قطاع النقل حسب القرارات الحكومية

12202210112644136843634

بحث ملفات حبس المدين وتأجيل القروض بين النواب والحكومة

11202226114920463094224

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في الرمثا غداً

122022109392101781880

تأجيل امتحان الشامل النظري للورقة الثالثة للأسبوع المقبل

82851580_2731022680285079_444548528388177920_n

عمارة التكنولوجيا تحصل على شهادة الاعتماد الأميركي

أخبار متعلقة
122022319841507456983

الأمن يثني شاباً عن إلقاء نفسه من أعلى جسر دوار الشعب

M63A2096

الأمانة تتلقى 15 ملاحظة حول تجمعات مياه أمطار

1

الأردنيون يُحيون اليوم الذكرى الـ 87 لميلاد المغفور له الملك الحسين بن طلال

4202212152557779562236

تمويلات مالية وآلاف فرص العمل المستهدفة للأردنيين عبر "صندوق الصناعة"

102022156239580235881

نقابة معاصر الزيتون تحذر المواطنين: لا تصدقوا هذه الفيديوهات

786c89dc-d6c7-4d03-a380-d3f3938e9de2

الضريبة تسلم جائزة فواتيري سيارة كيا سبورتيج للفائزة بها