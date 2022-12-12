إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمّان و البلقاء الأسبوع المقبل - أسماء

الوكيل الإخباري - قالت شركة مياه الأردن مياهنا، إنها ستوقف ضخ المياه لمناطق في عمّان والبلقاء، ولمدة 72 ساعة، وللمرة الثالثة والأخيرة خلال العام الحالي، استكمالاً لأعمال مبرمجة لتأهيل وتركيب معدات جديدة في محطة زي من خلال منحة مقدمة من الحكومة اليابانية “جايكا”؛ بهدف تطوير المنظومة التشغيلية وتحسين كفاءة التزويد المائي.

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وأشارت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الوقف سيبدأ اعتبارا من صباح يوم الأحد من الأسبوع المقبل ولغاية مساء يوم الثلاثاء الذي يليه، داعية المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاكهم والتحوط والتزود المائي، تفادياً لنقص المياه خلال فترة الانقطاع.



وثمنت الشركة تفهم المواطنين وتعاونهم خلال فترات التوقف السابقة؛ ما يمكنها من رفع مستوى الخدمات وكفاءة التزويد المائي، ومواصلة دورها بسلاسة.



والمناطق التي سيشملها القطع في محافظة العاصمة هي: خلدا، ضاحية الرشيد، الشميساني، عرجان، الياسمين، حي الصحابة، شفا بدران، الجبيهة، المدينة الرياضية، الرابية، البنيات، عميش، حي المنصور، أم زويتينة، تلاع العلي، أم أذينة، المقابلين، مرج الحمام، ياجوز، قرى وادي السير، طبربور – (القرطوعية)، طبربور- (حي الشهيد الجنوبي)، الظهير، الكرسي، الجندويل، الخزنة، محيط مجمع جبر، الروابي، حي السهل، دير غبار، حي الرونق، البيادر، أم السماق.



أما مناطق لواء عين الباشا فستشمل، حي الأمير علي، أم عليقة، إسكان قاقيش، التطوير الحضري، أبو نصير السفلي، موبص، مخيم الكرامة، الحنو، الرمان، السليحي، سلحوب، المضمار، الجعيدية.



ومناطق السلط تشمل: البلد، الميدان، الجدعة، حزير، الرابح، كفرهودا، واد الأكراد، الخندق، القلعة، شارع الثلاثين، أبو القيقب، واد الناقة، الزهور، منطقة التميز، السرو، سجن السلط، إسكان الفردوس، علان، الديرة، جلعد، الحديب، الوسية، السوسنة، سجن الرميمين، السحلولية العالي، الرميمين، سلعوف، أم جوزة، أم القرام.



وقضاء العارضة يشمل: أبو الهيل، عرقوب الراشد، أبو الشتول، بيوضة الغربية، بيوضة الشرقية، بيوضة الشمالية، سيحان.



ومناطق الفحيص: دوار البكالوريا، شارع الأمير زيد، تل البلوط، أم النعاج، الحمّر، المسكوبية، ام عليا، أم عبيا، السقيرية، الظهرة، الرهوة، مستشفى الأمراض النفسية.



ومناطق ماحص تشمل: حي المدارس، نادي ماحص السفلي، حي الفاروق، حي الخضر، حي الميدة.