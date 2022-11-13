الضريبة تسلم جائزة فواتيري سيارة كيا سبورتيج للفائزة بها

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن انهاء اجراءات تسليم الجائزة العينية الأولى لتطبيق فواتيري وهي سيارة كيا سبورتيج موديل 2023 والتي فازت بها الفاضلة ريمه يعقوب إسحق عبد اللطيف.

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وكانت الدائرة قد قامت بتسليم الجائزة النقدية الأولى وقيمتها 25 ألف دينار للفائز بها السيد فهمي يوسف فهمي أبو إرشيد، والجائزة النقدية الثانية النقدية وقيمتها 5 آلاف دينار للفائز إبراهيم محمد خلف الرفاعي، والجائزة النقدية الثالثة وقيمتها 5 آلاف دينار للفائز أحمد حكام شريف برغوث.



ويذكر ان السحب جرى إلكترونيا بإشراف لجنة مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية وقامت الدائرة بوضع أسماء الفائزين بالجوائز على موقع الدائرة الإلكتروني https://www.istd.gov.jo.



وجاء إطلاق تطبيق فواتيري جاء لغايات نشر ثقافة طلب الفاتورة، وتحفيز المُكلّفين المُلزَمين على إصدار الفاتورة، والتأكيد على أهمية الفاتورة للمشترين ومتلقّي الخدمة ولتحقيق العدالة الضريبية.