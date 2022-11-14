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الإثنين، 14-11-2022 09:37 ص

تمويلات مالية وآلاف فرص العمل المستهدفة للأردنيين عبر "صندوق الصناعة"

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الوكيل الإخباري - قالت ارقام صندوق تطوير دعم وتطوير الصناعة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق إن إجمالي عدد فرص العمل المتوقع توفيرها للأردنيين من البرامج التي ستنفذ عبر الصندوق ستصل إلى 4900 فرصة عمل.

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وكانت قد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأسبوع الماضي عن إطلاق المنصة الالكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة والتي تتيح للمنشآت الصناعية تقديم طلبات الاستفادة للجهات المعنية متضمنة كافة البيانات المطلوبة بشأن المنشأة.


ويهدف الصندوق وفقا لما نشرته يومية الغد، لدعم ومساندة 680 منشأة صناعية خلال السنوات 2023 – 2025، بهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات.


ويتضمن صندوق دعم وتطوير الصناعة 4 برامج، الأول سوف يستهدف دعم 195 منشأة بسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من إجمالي كلفة خطة التطوير.

والثاني يستهدف دعم 160 منشأة ويشمل ترويج الصادرات وسينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE) وسيتم تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة او متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.


والبرنامج الثالث يستهدف دعم 45 شركة ويختص بضمان ائتمان الصادرات وسيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض ومن خلال تقديم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.


ويستهدف البرنامج الرابع دعم 280 منشأة من الذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.

 




 

 


 

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