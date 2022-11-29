الأمانة تتلقى 15 ملاحظة حول تجمعات مياه أمطار

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

سجلت غرف الطوارئ في أمانة عمّان الكبرى 15 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، وفق الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة.

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وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن غالبية الملاحظات تمثلت بوجود تجمع للمياه إثر ربط مزاريب أسطح البنايات على شبكة الصرف الصحي التابعة لشركة مياه الأردن - مياهنا وهي من اختصاص الشركة وليس الأمانة.



ودعا المواطنين إلى عدم ربط المزاريب بمناهل الصرف الصحي لأن قطرها صغير ولا يتسع لضخ كميات كبيرة من المياه التي تتزامن مع الهطول المطري الكبير.



وأضاف أن جميع الطرق والأنفاق والجسور سالكة ولا يوجد فيها أي عوائق أو تجمع للمياه.



وأشار الرحامنة إلى أن الأمانة رفعت حالة الطوارئ إلى متوسطة للتعامل مع الظروف الجوية الحالية.



ودعت الأمانة المواطنين للاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180) في حال رصد أي ملاحظة.