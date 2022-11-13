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نقابة معاصر الزيتون تحذر المواطنين: لا تصدقوا هذه الفيديوهات

أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب

الأحد، 13-11-2022 04:27 م

نقابة معاصر الزيتون تحذر المواطنين: لا تصدقوا هذه الفيديوهات

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الوكيل الإخباري - حذّرت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي يتم تداولها عن وجود زيت زيتون مغشوش وطرق كشفه.

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وقالت النقابة، في بيان لها، اليوم الاحد، إن هذه الفيديوهات تتضمن طرق اكتشاف هذا الغش باستخدام وسائل بدائية مثل طريقة التبريد او استخدام إضاءة الهاتف وطرق أخرى.

وأشارت إلى أن هذه الفيديوهات لها أثر تضليلي على المستهلك وتسيء لسمعة زيت الزيتون الأردني، موضحة أن هذه الطرق المتداولة غير علمية ولا تعطي النتائج المرجوة.


ونوهت إلى أن أفضل مكان لشراء الزيت الموثوق من داخل معاصر الزيتون والمزارعين و العلامات التجارية المسجلة و مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية و بفواتير شراء.


وأكدت على أن الفحص المخبري للزيت لا يتم إلا بالمختبرات المعتمدة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية والمركز الوطني للبحوث الزراعية.

 




 

 


 

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